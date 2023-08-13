«ПСЖ» согласовал личные условия контракта с Коло Муани

«ПСЖ» продолжает работать над трансфером нападающего «Айнтрахта» и сборной Франции Рандаля Коло Муани. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, представители парижан согласовали с игроком личные условия контракта. Теперь французскому клубу предстоит договориться с «Айнтрахтом» о сумме трансфера. Боссы франкфуртцев намерены выручить с продажи своего лидера атак не менее € 100 млн. Немецкий клуб также рассчитывает на дополнительные бонусные выплаты.
24-летний Коло Муани связан контрактом с «Айнтрахтом» до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 80 млн. В прошлом сезоне форвард забил 23 гола и сделал 17 голевых передач в 46 матчах.
Ранее стало известно о переходе в «ПСЖ» вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.
- 13 августа 2023
-
00:48
-
00:46
-
00:40
-
00:36
-
00:24
-
00:24
-
00:20
-
00:14
-
00:09
- 12 августа 2023
-
23:55
-
23:53
-
23:38
-
23:35
-
23:26
-
23:24
-
23:16
-
23:07
-
23:05
-
23:04
-
22:59
-
22:52
-
22:41
-
22:40
-
22:38
-
22:31
-
22:26
-
22:22
-
22:00
-
21:58
-
21:57
-
21:52
-
21:52
-
21:50
-
21:42
-
21:40