«ПСЖ» согласовал личные условия контракта с Коло Муани

«ПСЖ» продолжает работать над трансфером нападающего «Айнтрахта» и сборной Франции Рандаля Коло Муани. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, представители парижан согласовали с игроком личные условия контракта. Теперь французскому клубу предстоит договориться с «Айнтрахтом» о сумме трансфера. Боссы франкфуртцев намерены выручить с продажи своего лидера атак не менее € 100 млн. Немецкий клуб также рассчитывает на дополнительные бонусные выплаты.

24-летний Коло Муани связан контрактом с «Айнтрахтом» до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 80 млн. В прошлом сезоне форвард забил 23 гола и сделал 17 голевых передач в 46 матчах.

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