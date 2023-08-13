Александр Григорян объяснил грубые слова в адрес журналистки

Главный тренер «Кубани» Александр Григорян объяснил, почему нагрубил журналистке из издания «Спорт день за днём».
«В предыгровой день звонит девочка и задаёт вопрос: «Александр Витальевич, когда вас уволят?» Считаю, что я проявил максимальную толерантность в ответе. Знаю много журналистов, классных журналистов. Но есть и такие, кто хочет сделать на моём имени дешёвый хейт. Это повод, чтобы эту девочку поддерживать? Почему никто не обсуждает сам замысел такого звонка? Вы ведь не позвоните и такого не спросите. Хотя владеете информацией больше», — приводит слова Григоряна Metaratings.
56-летний специалист возглавляет краснодарский клуб с конца сезона-2022/2023. В нынешнем розыгрыше Первой лиги команда под руководством Григоряна набрала четыре очка в пяти матчах и расположилась на 16-м месте в турнирной таблице.
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