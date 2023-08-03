Главный тренер «Кубани» Григорян нагрубил журналистке

Главный тренер краснодарской «Кубани» Александр Григорян в грубой форме ответил журналистке на вопрос о возможном увольнении.

«Нет ли опасений, что меня могут уволить? Ещё раз, как тебя зовут? Виктория? И ты думаешь, что ты, маленькая глупая девочка, имеешь право задавать мне такие вот вопросы?» — приводит слова Григоряна «Спорт день за днём».

56-летний тренер Александр Григорян возглавил «Кубань» в конце прошлого сезона и помог краснодарскому клубу сохранить место в Первой лиге. На старте нового сезона клуб специалиста проиграл три матча из трёх и расположился на 18-м месте в турнирной таблице. В ближайшем туре чемпионата «Кубань» примет на своём стадионе астраханский «Волгарь», который также имеет ноль очков в своём активе. Игра состоится 6 августа (18:30 мск).