Главный тренер «Кубани» Григорян нагрубил журналистке

Главный тренер краснодарской «Кубани» Александр Григорян в грубой форме ответил журналистке на вопрос о возможном увольнении.
«Нет ли опасений, что меня могут уволить? Ещё раз, как тебя зовут? Виктория? И ты думаешь, что ты, маленькая глупая девочка, имеешь право задавать мне такие вот вопросы?» — приводит слова Григоряна «Спорт день за днём».
56-летний тренер Александр Григорян возглавил «Кубань» в конце прошлого сезона и помог краснодарскому клубу сохранить место в Первой лиге. На старте нового сезона клуб специалиста проиграл три матча из трёх и расположился на 18-м месте в турнирной таблице. В ближайшем туре чемпионата «Кубань» примет на своём стадионе астраханский «Волгарь», который также имеет ноль очков в своём активе. Игра состоится 6 августа (18:30 мск).
- 3 августа 2023
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