Смолов: «Зенит» — претендент на титул номер один. По составу с ними никто рядом не стоит

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов считает, что санкт-петербургский «Зенит» является главным претендентом на победу в Российской Премьер-Лиге.

«Зенит» всё равно претендент на титул номер один. С точки зрения количества качественных игроков с ними рядом никто не стоит. Они сейчас испытывают момент перестройки игры, потому что отсутствует Малком, который в третьей части брал на себя и решал моменты. Это плюс, что нам удалось с ними сыграть в начале чемпионата. Я думаю, что они свои голы и очки заберут и всё равно будут претендовать на чемпионство», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников с турнира по любительскому футболу, который РПЛ проводит совместно с СБП в «Парке Горького».