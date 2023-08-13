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Тренер ЦСКА Федотов рассказал о травме 17-летнего Глебова

Тренер ЦСКА Федотов рассказал о травме 17-летнего Глебова
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о травме футболиста армейцев Кирилла Глебова.

«Пока полностью не владеем информацией, что с Глебовым. Попало в сплетение нервных окончаний в спине, у него не двигалась нога. Повезли в клинику. Сделают расслабляющий укольчик, и всё встанет на свои места. Неприятное место. Серьёзный удар был. Кирилл – боевой парень, но просто не мог ходить на тот момент», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

17-летний полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов получил травму в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с футбольным клубом «Сочи» (3:1). Игрок не смог самостоятельно покинуть поле и был заменён в перерыве встречи.

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