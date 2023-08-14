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Борис Игнатьев — о лидерстве «Краснодара»: успехи клуба неслучайны

Борис Игнатьев — о лидерстве «Краснодара»: успехи клуба неслучайны
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ. Южане выиграли четыре из четырёх стартовых матчей, пропустив всего один гол.

«Результат «Краснодара» — вполне закономерен, исходя из целей клуба достигать самых высоких задач. Так стартовать удаётся не каждый год, но команда всегда показывает достойную и привлекательную игру. От клуба всегда исходит игровой импульс. За развитием «Краснодара» интересно следить.

Этот результат нельзя назвать стечением обстоятельств, всё-таки, это не один матч. «Быки» провели качественную селекционную работу, есть необходимая методическая основа и правильно выстроенная структурная вертикаль для поступления молодых игроков. Галицкий всегда хотел развивать молодёжь. Посмотрим, на сколько «Краснодару» хватит возможностей, чтобы занять место вверху по итогам сезона, хватит ли им различных ресурсов», — приводит слова Игнатьева спортивное радио «Движение».

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