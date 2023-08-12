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«Оренбург» — «Краснодар» — 0:2, видео, голы Эдуарда Сперцяна, обзор и статистика матча, 12 августа 2023 года, РПЛ

Только одна команда не теряет очков в РПЛ. «Краснодар» круче «Спартака» и «Зенита»!
Анатолий Романов
«Краснодар» круче «Спартака» и «Зенита»
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Четыре тура — четыре победы.

«Краснодар» – единоличный лидер РПЛ. Команда Владимира Ивича не потеряла ни одного очка после четырёх туров. Сегодня «быки» победили «Оренбург».

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
12 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 67'   0:2 Сперцян – 90'

Шансы «Краснодара» на четвёртую подряд победу со старта сезона РПЛ повышали потери в составе «Оренбурга». Хозяева остались без двух ключевых аргентинцев – дисквалифицированного Мансильи и получившего повреждения Веры. Вдобавок травма у центрфорварда Воробьёва. В результате Иржи Ярошик сыграл без штатных нападающих, а на острие атаки у его команды оказывались то Оганесян, то Марин. К слову, «Оренбург» вышел на поле в оригинальной розовой форме, которая, видимо, должна принести такую же удачу, как легендарный розовый свитер Марцела Лички.

Команда Ивича мощно прессинговала, а оренбуржцы при розыгрыше мяча пытались вытаскивать соперника на себя и отрезать группу игроков «быков» длинными передачами. Быстрые Оганесян, Марин и Гюрлюк могли убегать за спины защитникам. Правда, собственное поле создавало проблемы оренбуржцам. Мяч дробил на искусственном газоне, из-под ног футболистов вылетала крошка. В первом тайме «Оренбург» создал свой лучший момент с аута: после кросса левый защитник «Краснодара» Петров ошибся позиционно, а Марин промахнулся на какие-то сантиметры, пробивая головой в дальний угол.

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Превосходство «Краснодара» в классе всё же чувствовалось. В достаточно открытом футболе любая атака «быков» на скорости таила в себе большую опасность. До перерыва команда Ивича нанесла девять ударов и четыре раза попала в створ, тогда как у «Оренбурга» было лишь пять ударов и один в створ. Кордоба забил гол на исходе 20 минут игры, но из офсайда. Положение вне игры вызывало сомнения, вот только там ещё и касание мяча рукой со стороны колумбийца было. Батчи зарядил из-за штрафной – в штангу! Вообще, вингеры Батчи и Олусегун хорошо двигались и открывались между линий, много получали мяч.

В начале второго тайма в центре внимания был Кордоба. Один из лучших, если не лучший нападающий РПЛ за несколько минут встретился с мячом в штрафной «Оренбурга» два раза – столько же, сколько за всю первую половину. И это было очень опасно. Колумбиец бил головой после кросса Петрова, а потом убегал один на один с вратарём Сысуевым. Хозяева наверняка пропустили бы, если бы не крутейший подкат Адамова. Правый защитник рисковал, но всё-таки выбил мяч из-под ноги колумбийца. После такого отбора хоть обратно в «Зенит» возвращайся!

Команда Ярошика не отказывалась от контригры. Хорош был один в один Оганесян, который и сам превращается в «Оренбурге» в настоящего аргентинца. Тем не менее «Краснодар» доминировал. Не сказать, чтобы гол в ворота хозяев назревал, но никто не удивился бы, если бы он состоялся. И он состоялся – на 67-й минуте. Здорово сыграл Батчи, который отскочил от защитников под приём мяча между линий и выдал классный разрезающий пас на Сперцяна. Эдуард тоже мастерски исполнил эпизод – забил второй тур подряд, послав мяч в дальний угол.

Сегодняшний «Краснодар» не стесняется играть на результат, и последние минуты команда Ивича провела в основном в позиционной обороне. А контратаковала за счёт Кордобы. Но колумбиец в этот вечер сам на себя похож не был с точки зрения реализации моментов. Ещё раз убегал один на один – пробил так, словно первый раз мяч в ногах держал. Тем не менее в концовке именно Кордоба заработал пенальти, получив по ногам от Гойковича, а Сперцян с «точки» оформил дубль.

«Оренбург» до 90+3-й минуты нанёс всего один удар в створ во втором тайме и только при счёте 0:2 создал голевой момент. Сафонов остановил мяч на линии ворот. Футболистам «Оренбурга» показалось, что был гол, но нет, вратарь сборной России сыграл «на ноль».

Таблица РПЛ.
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