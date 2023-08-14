Заболотный: у ЦСКА очень слаженная команда и хороший коллектив
Поделиться
Нападающий ПФК ЦСКА Антон Заболотный высказался об атмосфере в армейской команде после победы в матче с «Сочи». Московский клуб выиграл со счётом 3:1, однако два гола армейцев были забиты уже в концовке встречи.
«Почему побежал праздновать гол к скамейке? Просто праздновал этот гол с ребятами, это ничего не значило. Можно сказать, сплочение команды.
У нас очень слаженная команда и хороший коллектив. Матч с «Сочи» показал, что мы готовы драться и бороться до финального свистка», — сказал Заболотный в видео пресс-службы ПФК ЦСКА.
После матча с «Сочи» ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с девятью очками в четырёх играх. «Сочи» остался на 11-й строчке с тремя очками в четырёх встречах.
Комментарии
- 14 августа 2023
-
13:43
-
13:30
-
13:24
-
13:06
-
13:06
-
13:05
-
12:51
-
12:35
-
12:35
-
12:32
-
12:15
-
12:15
-
12:05
-
12:02
-
12:01
-
11:52
-
11:38
-
11:25
-
11:14
-
11:05
-
11:04
-
10:56
-
10:51
-
10:30
-
10:30
-
10:18
-
10:15
-
10:13
-
10:09
-
10:02
-
10:00
-
09:53
-
09:45
-
09:30
-
09:28
Партнерский контент