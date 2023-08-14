Заболотный: у ЦСКА очень слаженная команда и хороший коллектив

Нападающий ПФК ЦСКА Антон Заболотный высказался об атмосфере в армейской команде после победы в матче с «Сочи». Московский клуб выиграл со счётом 3:1, однако два гола армейцев были забиты уже в концовке встречи.

«Почему побежал праздновать гол к скамейке? Просто праздновал этот гол с ребятами, это ничего не значило. Можно сказать, сплочение команды.

У нас очень слаженная команда и хороший коллектив. Матч с «Сочи» показал, что мы готовы драться и бороться до финального свистка», — сказал Заболотный в видео пресс-службы ПФК ЦСКА.

После матча с «Сочи» ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с девятью очками в четырёх играх. «Сочи» остался на 11-й строчке с тремя очками в четырёх встречах.