Защитник «Сочи» Иван Миладинович провёл 100 матчей за клуб

Сыграв в матче с ЦСКА в 4-м туре РПЛ (1:3), защитник «Сочи» Иван Миладинович провёл свою 100-ю игру в составе южного клуба. Об этом сообщила пресс-служба сочинцев.

Миладинович — шестой футболист в истории «Сочи», сыгравший за команду как минимум 100 матчей во всех турнирах. До него подобное удавалось Никите Бурмистрову (140), Тимофею Маргасову (124), Ибрагиму Цаллагову (110), Кириллу Заике (108) и Кристиану Нобоа (104).

В 100 матчах за «Сочи» Миладинович забил три гола и сделал четыре результативные передачи. За сочинцев защитник играет с 2018-го.

Летом этого года 29-летний сербский защитник перестал считаться легионером в чемпионате России. Контракт Миладиновича с «Сочи» рассчитан до июня 2024 года.

В пяти матчах нынешнего сезона Миладинович не отметился результативными действиями.