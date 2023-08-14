Нобоа рассказал, о чём говорил с Федотовым после матча ЦСКА — «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, о чём общался с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым после окончания матча 4-го тура РПЛ между командами (1:3). Специалист отметил высокий уровень игры эквадорского футболиста.

«О чём разговаривал с Федотовым? Он сказал, что я до сих пор хорошо играю. Я всегда стараюсь делать всё возможное – это футбола. Играю в футбол, потому что мне нравится. Чувствую себя счастливым на поле. Сейчас я делаю всё возможное, чтобы держать себя в форме, выкладываюсь на все сто процентов», — приводит слова Нобоа официальный сайт «Сочи».

Нобоа играл под руководством Федотова, когда специалист работал в «Сочи». Прошлым летом появлялась информация, что тренер хотел видеть эквадорца и в ЦСКА.