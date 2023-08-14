Малком принёс победу «Аль-Хилялю» в матче с «Абхой», оформив хет-трик
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Завершился матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Абха» и «Аль-Хиляль». Команды играли на стадионе «Принц Султан бин Абдул Азиз» в Абхе (Саудовская Аравия). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 3:1.
На 31-й минуте счёт открыл нападающий «Аль-Хиляля» Малком. Через две минуты нападающий хозяев Сад Бгуир забил ответный мяч. Ему ассистировал Гжегож Крыховяк. В дальнейшем Малком оформил хет-трик. Он отличился на 55-й и 77-й минутах.
«Аль-Хиляль» в прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков после 30 матчей. «Абха» финишировал 12-м, заработав 33 очка. Чемпионом Саудовской Аравии является «Аль-Иттихад» (72).
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