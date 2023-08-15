Изидор готов перейти в «Марсель», «Локомотив» просит € 6-7 млн

«Марсель» собирается усилить атаку форвардом московского «Локомотива» Вильсоном Изидором, сообщает L'Équipe.
По информации источника, у «Марселя» есть соглашение по контракту с французским нападающим москвичей. В данный момент руководство марсельского клуба работает над трансфером. Российский клуб ожидает получить от € 6 млн до € 7 млн за 22-летнего игрока.
Форвард Вильсон Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» зимой 2022 года. Железнодорожники заплатили за футболиста € 3,5 млн. За это время француз принял участие в 42 встречах, в которых смог забить 19 мячей и отдать две результативные передачи.
По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 6 млн. Контракт с красно-зелёными рассчитан до 30 июня 2026 года.
- 15 августа 2023
-
01:57
-
01:54
-
01:47
-
01:38
-
01:36
-
00:55
-
00:53
-
00:40
-
00:36
-
00:35
-
00:32
-
00:27
-
00:20
-
00:15
-
00:04
-
00:02
- 14 августа 2023
-
23:59
-
23:55
-
23:42
-
23:36
-
23:32
-
23:27
-
23:11
-
22:57
-
22:44
-
22:38
-
22:34
-
22:31
-
22:20
-
22:16
-
22:05
-
22:02
-
22:01
-
21:50
-
21:46