Изидор готов перейти в «Марсель», «Локомотив» просит € 6-7 млн

«Марсель» собирается усилить атаку форвардом московского «Локомотива» Вильсоном Изидором, сообщает L'Équipe.

По информации источника, у «Марселя» есть соглашение по контракту с французским нападающим москвичей. В данный момент руководство марсельского клуба работает над трансфером. Российский клуб ожидает получить от € 6 млн до € 7 млн за 22-летнего игрока.

Форвард Вильсон Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» зимой 2022 года. Железнодорожники заплатили за футболиста € 3,5 млн. За это время француз принял участие в 42 встречах, в которых смог забить 19 мячей и отдать две результативные передачи.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 6 млн. Контракт с красно-зелёными рассчитан до 30 июня 2026 года.