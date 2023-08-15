«Монако» собирается предложить € 58 млн за форварда «Арсенала» Балогуна

Лондонский «Арсенал» отклонил первое предложение «Монако» о покупке нападающего Фоларина Балогуна. Монегаски не собираются останавливаться и готовы предложить «канонирам» € 58 млн. Об этом сообщает Daily Mail.

22-летний Балогун провёл минувший сезон на правах аренды в «Реймсе» и за 39 матчей за французскую команду забил 22 мяча и отдал три результативные передачи. Он является воспитанником «Арсенала», в структуре которого находится с 2011 года. Всего за первую команду «канониров» в 10 матчах у нападающего сборной США два гола и результативная передача. Соглашение между сторонами истекает через два сезона (данные Transfermarkt).

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