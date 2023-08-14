Бывший футболист «Ливерпуля» и «Арсенала» Окслейд-Чемберлен перешёл в «Бешикташ»

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен присоединился к «Бешикташу» на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба. Стороны заключили трёхлетний контракт.

Фото: bjk.com.tr

Сообщается, что английскому хавбеку был выплачен подписной бонус в размере € 1,5 млн. Ежегодный оклад футболиста составит € 2,5 млн.

В сезоне-2022/2023 Окслейд-Чемберлен провёл 11 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с мерсисайдским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.

Ранее сообщалось о неудаче «Ливерпуля» в попытке подписать полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа.