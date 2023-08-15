И. Федотов: момент с травмой Глебова из ЦСКА — игровое столкновение. Грубости не было

Бывший футбольный судья Игорь Федотов дал комментарий по поводу спорных эпизодов во время матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Сочи». Игра проходила в Москве и завершилась в пользу армейской команды со счётом 3:1.

«Повторюсь: Чистяков — арбитр, недооценённый предыдущим руководством. Или его специально тормозили. Хорошо отработал: движение, разговоры. Тренеру показал жёлтую, сразу все объяснил. Потом дал вторую карточку игроку «Сочи» — локоть в лицо, какие вопросы?

Что касается момента с травмой Глебова, это просто игровое столкновение. Да, защемило позвонки, но так бывает. Грубости здесь не было», — сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.