Игрок «Оренбурга» Флорентин: о паспорте России буду думать во вторую очередь

Полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин рассказал, как обстоят дела с получением им российского гражданства и изучением аргентинцем русского языка. Футболист заявил, что его мысли в первую очередь связаны с командой, а уже потом – со всем остальным.

«Как дела с моим русским языком? Пока не разговариваю. Надеюсь, в ближайшие месяцы подучу. Пока не учу русский язык, но слушаю всё, что говорят. Есть ли новости о получении российского паспорта? Пока в этом плане всё спокойно. Сейчас все мысли о команде, о футболе. А о паспорте буду думать во вторую очередь», — приводит слова Флорентина «Матч ТВ».

24-летний Флорентин выступает за «Оренбург» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне аргентинец забил два гола в пяти матчах.