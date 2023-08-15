«Оренбург» объявил о переходе эквадорского форварда Джастина Куэро

Футбольный клуб «Оренбург» на своих официальных ресурсах объявил о переходе эквадорского нападающего Джастина Куэро.
Куэро перешёл в новый клуб на правах аренды с правом выкупа.
Ранее 19-летний форвард выступал на клубном уровне за «Индепендьенте дель Валье». В руководстве «Оренбурга» отмечали, что переход Куэро – последнее приобретение клуба в нынешнее трансферное окно.
Как ранее сообщал «Чемпионат», «Оренбург» заплатит € 2 млн за 60% прав на нападающего Куэро.
Куэро – игрок молодёжной сборной Эквадора. В 22 матчах за национальную команду нападающий смог отметиться 16 забитыми мячами.
В двух матчах за карьеру на взрослом уровне в чемпионате Эквадора Куэро не отметился результативными действиями, проведя на поле 46 минут.
После четырёх сыгранных матчей «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав одно очко.
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