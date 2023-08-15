Стали известны даты и время начала матчей второго раунда Пути регионов Кубка России

Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал утверждённое расписание матчей второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024.
Полное расписание матчей второго раунда Пути регионов выглядит следующим образом (время начала игр — московское):
22 августа (вторник)
13:00. «Рязань» – «Космос» (Долгопрудный)
15:00. «Торпедо-Миасс» – «Амкар-Пермь»
16:30. «Челябинск» – «Иртыш» (Омск)
16:30. «Сахалинец» (Москва) – «Леон Сатурн» (Раменское)
17:00. «Астрахань» – «Ротор» (Волгоград)
19:00. «Текстильщик» (Иваново) – «Амкал» (Москва)
23 августа (среда)
13:00. «Динамо-Барнаул» – «Новосибирск»
14:00. «Чертаново» (Москва) – «Динамо» (Киров)
14:00. «Химик-Август» (Вурнары) – «Зенит» (Пенза)
14:00. «Иркутск» – «Динамо-Владивосток»
16:00. «Уфа» – «Носта» (Новотроицк)
16:00. «Легион» (Махачкала) – «Победа» (Хасавюрт)
16:30. «Динамо» (Вологда) – «Спартак» (Кострома)
17:00. «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Биолог» (Новокубанск)
17:00. «СКА Ростов-на-Дону» – «Чайка» (Песчанокопское)
17:00. «Салют» (Белгород) – «Авангард» (Курск)
17:00. «Квант» (Обнинск) – «Калуга»
17:00. «Луки-Энергия» (Великие Луки) – «Тверь»
18:00. «Динамо-Ставрополь» – «Спартак-Нальчик»
18:00. «Дружба» (Майкоп) – «Кубань-Холдинг» (Павловская)
18:00. «Металлург» (Липецк) – «Форте» (Таганрог)
18:00. «Спартак» (Тамбов) – «Динамо-Брянск»
18:00. «Торпедо-Владимир» – «Химик» (Дзержинск)
18:00. «Университет» (Ульяновск) – «Волга» (Ульяновск)
19:00. «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) – «Зоркий» (Красногорск)
19:00. «Пересвет» (Домодедово) – «Велес» (Москва)
19:00. «Муром» – 2Drots (Москва)
19:00. «Динамо» (Санкт-Петербург) – «Звезда» (Санкт-Петербург)
- 15 августа 2023
-
15:28
-
15:22
-
15:19
-
15:12
-
15:08
-
15:00
-
14:54
-
14:48
-
14:38
-
14:30
-
14:30
-
14:15
-
14:05
-
14:03
-
13:59
-
13:55
-
13:51
-
13:40
-
13:34
-
13:30
-
13:26
-
13:20
-
13:19
-
13:12
-
12:57
-
12:55
-
12:49
-
12:48
-
12:46
-
12:42
-
12:40
-
12:30
-
12:29
-
12:24
-
12:22