«Не убивайте её за это». Бонмати объяснила, почему с ней веселилась проигравшая шведка

Полузащитница сборной Испании Айтана Бонмати призвала не ругать нападающую Швеции Фридолину Рольфё за совместную фотографию после полуфинала женского чемпионата мира по футболу. В этом матче победу одержала сборная Испании со счётом 2:1. Обе футболистки выступают за «Барселону».

«Мне жаль Фридолину. Она моя подруга, хороший человек и игрок, всегда мне помогает. Она выглядит счастливой на фотографии? Это неправда, она была грустной. Это не её вина. После финального свистка она много плакала, а я подошла к ней и сказала, что она ещё будет на вершине. Мне было тяжело, потому что она моя хорошая подруга, но сегодня кто-то из нас должен был проиграть.

Не убивайте её за эту фотографию. Она — профессионал и хороший человек. Фотография была сделана лишь потому, что мы подруги. Она хотела пройти в финал турнира не меньше, чем я. Мы с ней немного поговорили и разошлись. Не стоит придумывать что-то большее», — приводит слова Бонмати Expressen.