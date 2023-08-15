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Станислав Черчесов отказался возглавить «Ахмат»

Станислав Черчесов отказался возглавить «Ахмат»
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«Ахмат» предложил Станиславу Черчесову возглавить команду, но тренер отказался от такого варианта. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к клубу.

Напомним, сегодня «Ахмат» объявил об увольнении главного тренера Сергея Ташуева. Готовить команду к матчу 5-го тура РПЛ (с «Оренбургом») и исполнять обязанности наставника грозненцев будет Иса Байтиев, возглавляющий молодёжку клуба.

После четырёх туров «Ахмат» занимает 12-е место в РПЛ с тремя набранными очками. В Кубке России грозненцы потерпели два поражения в двух играх. Прошлый сезон РПЛ команда закончила на пятом месте.

Станислав Черчесов с декабря 2021 года по июль 2023-го работал в венгерском «Ференцвароше». Команду российский специалист покинул после поражения от фарерского клуба «КИ Клаксвик» со счётом 0:3 и вылета из первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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