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Мурад Мусаев отказался возглавить «Ахмат»

Мурад Мусаев отказался возглавить «Ахмат»
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«Ахмат» предложил тренеру «Сабаха» Мураду Мусаеву возглавить команду, но тренер отказался от такого варианта. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, сегодня «Ахмат» объявил об увольнении главного тренера Сергея Ташуева. Готовить команду к матчу 5-го тура РПЛ (с «Оренбургом») и исполнять обязанности наставника грозненцев будет Иса Байтиев, возглавляющий молодёжку клуба.

После четырёх туров «Ахмат» занимает 12-е место в РПЛ с тремя набранными очками. В Кубке России грозненцы потерпели два поражения в двух играх. Прошлый сезон РПЛ команда закончила на пятом месте.

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в настоящее время возглавляет азербайджанский клуб «Сабах».

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