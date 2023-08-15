Мурад Мусаев отказался возглавить «Ахмат»
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«Ахмат» предложил тренеру «Сабаха» Мураду Мусаеву возглавить команду, но тренер отказался от такого варианта. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, сегодня «Ахмат» объявил об увольнении главного тренера Сергея Ташуева. Готовить команду к матчу 5-го тура РПЛ (с «Оренбургом») и исполнять обязанности наставника грозненцев будет Иса Байтиев, возглавляющий молодёжку клуба.
После четырёх туров «Ахмат» занимает 12-е место в РПЛ с тремя набранными очками. В Кубке России грозненцы потерпели два поражения в двух играх. Прошлый сезон РПЛ команда закончила на пятом месте.
Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в настоящее время возглавляет азербайджанский клуб «Сабах».
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