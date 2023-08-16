Фассон: Россия очень красивая страна. Самое необычное блюдо — гречка
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Бразильский защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Лукас Фассон назвал гречку самым необычным блюдом, которое попробовал в России.
«Чем запомнилась Россия за год? Это очень красивая страна. Меня это удивило. Очень нравится здесь. Что непривычного в жизни здесь? Единственная трудность — языковой барьер. Русский язык сложный. Самое необычное блюдо, которое пробовал? Гречка. Непривычно, но вкусно. Мне нравится», — приводит слова Фассона «Матч ТВ».
Фассон перешёл в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» летом 2022 года. В этом сезоне у него два матча в РПЛ. Прежде 22-летний футболист играл также за «Депортес Ла-Серена» и бразильский «Сан-Паулу». Интернет-портал Transfermarkt оценивает ориентировочную стоимость бразильца в € 2 млн.
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