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Англия обыграла Австралию и вышла в финал женского чемпионата мира

Сегодня, 16 августа, на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия) прошёл второй полуфинальный матч женского чемпионата мира по футболу. Сыграли местная сборная Австралии и Англия. Финальный свисток Тори Пенсо зафиксировал победу сборной Англии со счётом 3:1.

На 36-й минуте сборная Англии вышла вперёд: с передачи Алессии Руссо точным ударом отметилась Элла Тун. На 63-й минуте Сэм Керр нанесла дальний удар, которым сравняла счёт в матче. На 71-й минуте Англия вновь вышла вперёд: точным ударом отметилась Лорен Хемп. На 87-й минуте итоговый счёт установила Алессия Руссо — 3:1 в пользу Англии.

Действующим победителем турнира является сборная США, которая в 1/8 финала нынешнего чемпионата мира проиграла сборной Швеции в серии пенальти. Англия — действующий чемпион Европы, команда выиграла этот титул в 2022 году.

Англия сыграет в финале женского чемпионата мира — 2023 с командой Испании. Решающий матч турнира состоится 20 августа.