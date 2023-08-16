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Австралия — Англия — 1:3, чемпионат мира по футболу среди женских сборных — 2023, Сарина Вигман

Англия и Испания сразятся за Кубок мира! Хозяйки турнира проиграли в полуфинале
Ульяна Лукьянченко
Чемпионки Европы в финале чемпионата мира!
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Тренер англичанок вышла в финал на втором чемпионате мира подряд!

Сегодня в Сиднее завершился второй полуфинал чемпионата мира среди женских сборных. Англия одержала победу над хозяйками турнира, сборной Австралии, в присутствии почти 76 тысяч болельщиков.

ЧМ-2023 (ж) . 1/2 финала
16 августа 2023, среда. 13:00 МСК
Австралия (ж)
Окончен
1 : 3
Англия (ж)
0:1 Тун – 36'     1:1 Керр – 63'     1:2 Хемп – 71'     1:3 Руссо – 86'    

Главный тренер сборной Англии Сарина Вигман вышла в финал на втором чемпионате мира подряд! В 2019 году она сделала это во главе сборной Нидерландов. В прошлом году уже как лидер англичанок она выиграла чемпионат Европы, а этим летом поборется за Кубок мира!

«Мы достигли финала, и это невероятно. Кажется, как будто мы уже его выиграли, но мы лишь выиграли этот матч. Это была тяжёлая игра, но мы снова нашли путь к победе. Забили три гола. Мы говорили о беспощадности, и она есть у этой команды как в атаке, так и в обороне. Мы были вместе, следовали плану, и всё сработало», – сказала нидерландка после победы в полуфинале.

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Элла Тун открыла счёт в первом тайме сильным ударом в дальнюю девятку после передачи Алессии Руссо почти к 11-метровой отметке.

Главная героиня сборной Австралии Сэм Керр сравняла счёт на 63-й минуте: сама провела мяч к штрафной и дальним ударом отправила его в сетку ворот Мэри Ирпс.

Австралия — Англия

Австралия — Англия

Фото: Brendon Thorne/Getty Images

Но, как и во вчерашнем полуфинале, соперницы быстро вернули себе преимущество. Меньше чем через 10 минут Лорен Хемп воспользовалась ошибкой защитницы и вывела англичанок вперёд. Сэм Керр вновь могла сравнять, но не справилась в двух почти голевых моментах. А уже в концовке Алессия Руссо – после прохода той же Лорен Хемп – сделала счёт 3:1. Футболистка «Манчестер Сити» Хэмп была признана лучшим игроком этого матча.

Болельщики

Болельщики

Фото: Jenny Evans/Getty Images

19 августа в 11:00 Австралия и Швеция сыграют в матче за третье место. А 20 августа в 13:00 сборная Испании и сборная Англии узнают, кто станет новым чемпионом мира.

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