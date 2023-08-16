Англия и Испания сразятся за Кубок мира! Хозяйки турнира проиграли в полуфинале

Сегодня в Сиднее завершился второй полуфинал чемпионата мира среди женских сборных. Англия одержала победу над хозяйками турнира, сборной Австралии, в присутствии почти 76 тысяч болельщиков.

Главный тренер сборной Англии Сарина Вигман вышла в финал на втором чемпионате мира подряд! В 2019 году она сделала это во главе сборной Нидерландов. В прошлом году уже как лидер англичанок она выиграла чемпионат Европы, а этим летом поборется за Кубок мира!

«Мы достигли финала, и это невероятно. Кажется, как будто мы уже его выиграли, но мы лишь выиграли этот матч. Это была тяжёлая игра, но мы снова нашли путь к победе. Забили три гола. Мы говорили о беспощадности, и она есть у этой команды как в атаке, так и в обороне. Мы были вместе, следовали плану, и всё сработало», – сказала нидерландка после победы в полуфинале.

Элла Тун открыла счёт в первом тайме сильным ударом в дальнюю девятку после передачи Алессии Руссо почти к 11-метровой отметке.

Главная героиня сборной Австралии Сэм Керр сравняла счёт на 63-й минуте: сама провела мяч к штрафной и дальним ударом отправила его в сетку ворот Мэри Ирпс.

Австралия — Англия Фото: Brendon Thorne/Getty Images

Но, как и во вчерашнем полуфинале, соперницы быстро вернули себе преимущество. Меньше чем через 10 минут Лорен Хемп воспользовалась ошибкой защитницы и вывела англичанок вперёд. Сэм Керр вновь могла сравнять, но не справилась в двух почти голевых моментах. А уже в концовке Алессия Руссо – после прохода той же Лорен Хемп – сделала счёт 3:1. Футболистка «Манчестер Сити» Хэмп была признана лучшим игроком этого матча.

Болельщики Фото: Jenny Evans/Getty Images

19 августа в 11:00 Австралия и Швеция сыграют в матче за третье место. А 20 августа в 13:00 сборная Испании и сборная Англии узнают, кто станет новым чемпионом мира.