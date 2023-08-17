Грилиш рассказал, что Гвардиола запретил ему праздновать победу в Суперкубке УЕФА

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола запретил ему праздновать победу в Суперкубке УЕФА. Напомним, в матче за трофей «Сити» обыграл испанскую «Севилью». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти английский коллектив оказался успешнее (5:4).

«Буду ли я праздновать? Нет, Гвардиола запретил (улыбается). Сегодня мы отправимся домой, вкусно поедим и расслабимся. У нас следующий матч через три дня. Восстановление, а потом возвращение к АПЛ», – сказал Грилиш в видео на YouTube-канале TNT Sport.

Напомним, победу в Лиге чемпионов прошлого сезона Грилиш отпраздновал достаточно ярко — его неоднократно видели в нетрезвом виде и с алкоголем в руках.