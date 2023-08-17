«Сити» чудом не сгорел «Севилье» в Суперкубке! «Похмелье» команды Гвардиолы затянулось

Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы по традиции разыграли между собой Суперкубок УЕФА. «Манчестер Сити» переиграл «Севилью» только в серии пенальти. Ещё один трофей – у Хосепа Гвардиолы.

Новый самый дорогой защитник мира Гвардиол впервые появился в основе «Манчестер Сити». Самое удивительное, что хорват сыграл на левом фланге обороны. Йошко, конечно, имеет опыт выступлений на этой позиции, но всё же ему привычнее действовать в центре. Однако его почти что однофамилец Гвардиола приучил нас к тому, что может из любого футболиста сделать универсала. В Суперкубке УЕФА и центрбек Аканджи при розыгрыше превращался в опорника, чтобы у команды было больше вариантов выводить мяч через центральную ось под прессингом «Севильи».

Впрочем, команда Хосе Луиса Мендилибара не прессинговала настолько агрессивно, как умеет. Возможно, физически игроки «Севильи» ещё не в оптимальном состоянии, да и соперник такого уровня, что нельзя увлекаться. Но испанцы хорошо перестраивались в позиционной обороне, заужали в центре, перекрывали все направления передач. При этом темп был невысок – обе команды могут играть быстрее. «Ман Сити» не хватало в средней линии Де Брёйне и Бернарду Силвы, с ними мяч двигался бы лучше.

Голкипер «Севильи» Боно проводил, возможно, свой последний матч за испанскую команду перед трансфером в Саудовскую Аравию. В первом тайме «Ман Сити» нанёс три удара в створ его ворот. Ближе всех к голу был Аке после углового, но марокканец потащил. А вот Холанд по воротам не бил. В первом тайме Эрлинг совершил семь касаний мяча, в штрафной – всего два. Впрочем, за фол на Холанде мог быть удалён Баде. Центральному защитнику «Севильи» повезло, что за его нарушение после проигрыша позиции норвежцу судья дал только жёлтую карточку.

«Севилья» лишь однажды пробила в створ до перерыва, но с одного попадания и забила. Это случилось на 25-й минуте, когда славящаяся фланговыми атаками команда Мендилибара совершила всего второй свой точный кросс. Всё началось как раз с паса Боно, который просто отдавал пас вперёд через центр под давлением и сам не ожидал, что этой передачей отрежет сразу две линии соперника. Акунья подал как умеет, Эн-Несири снова показал свой баскетбольный прыжок. А из-под кого забил? Из-под Гвардиола! Хорват не был безупречен и в некоторых других эпизодах.

После перерыва чемпионы Англии постарались переключиться на более высокую скорость, однако раз за разом попадали в севильскую ловушку. Мендилибар использовал то, что у «Ман Сити» возникала дыра справа в результате перестроений при владении (а команда Хосепа Гвардиолы контролировала мяч более 70% времени). Окампос играл левого полузащитника, и за счёт его быстроты «Севилья» создавала моменты. Испанцы должны были забивать второй. Какой шанс загубил Эн-Несири! Это даже сейвом Эдерсона не назовёшь. Марокканский форвард просто пробил во вратаря, хотя все ворота были открыты.

«Манчестер Сити» после часа матча в четыре раза превосходил «Севилью» по количеству кроссов, но до 63-й минуты никакой выгоды от этого не получал. Игра на флангах была предсказуемой, Грилиш с Палмером не впечатляли. Тем не менее именно удачная подача принесла «горожанам» ответный гол. Эффект принесло смещение в левый полуфланг Родри, который внезапно превратился в Де Брёйне. Вот он – универсализм от Гвардиолы в действии! Ламела напрасно бросил Родри, а Акунья прозевал рывок Палмера – молодой хавбек забил головой.

После этого вдохновлённый забитым мячом «Манчестер Сити» выдал ураганный отрезок и, в общем-то, наиграл на победный гол. Хотя по количеству ударов в створ во втором тайме перевес англичан над испанцами оказался минимальным (4:3), игровое преимущество команды Гвардиолы было большим. «Севилья» подсела, но кое-как отбилась и довела дело до серии пенальти. Помогло команде Мендилибара и то, что Холанд провёл не лучший матч. Норвежец завершил матч с 15 касаниями, включая пять в штрафной, и одним-единственным ударом (заблокированным).

А в серии пенальти команды били идеально – девять из девяти без промаха. Вратари не совершили ни одного сейва. Но последним ударом защитник «Севильи» Гудель послал мяч в перекладину и сделал «Манчестер Сити» победителем Суперкубка УЕФА.