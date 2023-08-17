Вратарь «Урала» Помазун: клубы в РПЛ усреднились. Но не скажу, что у нас слабый чемпионат
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Голкипер «Урала» Илья Помазун высказался об уровне команд в Российской Премьер-Лиге. По его мнению, чемпионат России не слабый, а уровень клубов в РПЛ усреднился — от любой команды можно ждать победы.
«Я бы сказал, что команды усреднились. От любой команды можно ожидать всё что угодно. Мы играли с «Пари НН», было сложно, с ЦСКА тоже лёгкой прогулки не получилось. Скорее всего, с «Оренбургом» только было легко, потому что у них было удаление. Если бы были равные составы, получился бы сложный матч. Не сказал бы, что у нас слабый чемпионат. Он довольно интересный. Можно ожидать от любой команды победу или поражение, чем и интереснее», — сказал Помазун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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