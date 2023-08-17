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ЦСКА рассматривает трансфер игрока юношеской сборной Молдавии Паскалуту зимой

ЦСКА рассматривает трансфер игрока юношеской сборной Молдавии Паскалуту зимой
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Московский ПФК ЦСКА просматривал игрока юношеской сборной Молдавии Кристиана Паскалуту. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Паскалуту тренировался с молодёжной командой, а потом две недели с основой. Клуб и сторона игрока наметили точки будущей работы. Не исключено, что ЦСКА подпишет Паскалуту ближайшей зимой», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, по итогам четырёх стартовых туров нового сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице (девять очков). Встреча 5‑го тура, в которой армейцы сыграют с московским «Динамо», пройдёт 19 августа на поле бело‑голубых. «Динамо» имеет семь очков в активе и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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