ЦСКА рассматривает трансфер игрока юношеской сборной Молдавии Паскалуту зимой
Поделиться
Московский ПФК ЦСКА просматривал игрока юношеской сборной Молдавии Кристиана Паскалуту. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Паскалуту тренировался с молодёжной командой, а потом две недели с основой. Клуб и сторона игрока наметили точки будущей работы. Не исключено, что ЦСКА подпишет Паскалуту ближайшей зимой», — добавил источник «Чемпионата».
Напомним, по итогам четырёх стартовых туров нового сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице (девять очков). Встреча 5‑го тура, в которой армейцы сыграют с московским «Динамо», пройдёт 19 августа на поле бело‑голубых. «Динамо» имеет семь очков в активе и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 августа 2023
-
15:00
-
14:57
-
14:46
-
14:44
-
14:40
-
14:35
-
14:34
-
14:25
-
14:21
-
14:10
-
14:09
-
13:48
-
13:47
-
13:46
-
13:31
-
13:27
-
13:22
-
13:20
-
13:13
-
13:01
-
12:59
-
12:58
-
12:44
-
12:43
-
12:35
-
12:28
-
12:19
-
12:10
-
12:06
-
12:02
-
11:49
-
11:47
-
11:27
-
11:19
-
11:10
Партнерский контент