Дембеле взял в «ПСЖ» 10-й номер, принадлежавший Неймару

Новичок «ПСЖ», вингер Усман Дембеле в новом сезоне будет выступать под 10-м номером. Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.
Ранее 10-й номер принадлежал бразильцу Неймару, недавно перешедшему в саудовский «Аль-Хиляль». За время выступлений в «Барселоне» Дембеле играл под 7-м и 11-м номерами.
Фото: psg.fr
Помимо Неймара, в разное время под 10-м номером за «ПСЖ» выступали такие футболисты, как Роналдиньо, Хавьер Пасторе и Златан Ибрагимович.
Дембеле перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» за € 50 млн. Футболист подписал с парижанами пятилетний контракт. В сезоне-2022/2023 француз провёл за сине-гранатовых 34 матча во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.
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