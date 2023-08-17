Марта допустила, что выступит за сборную Бразилии на Олимпийских играх — 2024

37-летняя футболистка сборной Бразилии Марта Виейра да Силва высказалась по поводу своего участия в Олимпийских Играх — 2024 во Франции.
«Футбол был для меня всем. Я не собираюсь играть ещё один чемпионат мира, но я не говорила, что не буду играть на следующих Олимпийских играх. У меня пока нет ответа, но я работаю день за днём над тем, чтобы почувствовать, по-прежнему ли я обладаю той силой и смогу поделиться с командой, с Бразилией, чтобы бороться за золотую медаль», — приводит слова футболистки CBS Sports.
Женская сборная Бразилии покинула женский ЧМ-2023 по итогам группового этапа. Команда заняла третье место в группе F с Францией, Ямайкой и Панамой. Марта приняла участие во всех трёх играх своей сборной, но результативными действиями не отметилась.
Финальный матч чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 между Испанией и Англией состоится 20 августа.
- 17 августа 2023
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