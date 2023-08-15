Испания на последних минутах вырвала победу у Швеции и вышла в финал ЖЧМ-2023

Сегодня, 15 августа, на стадионе «Эден Парк» в Окленде (Новая Зеландия) прошёл полуфинальный матч женского чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Испании и Швеции. Финальный свисток Эдины Алвес Батисты зафиксировал победу сборной Испании со счётом 2:1.

На 81-й минуте счёт в матче открыла Испания: отличилась Сальма Паральюэло. Спустя семь минут Швеция сравняла счёт — гол забила Ребека Бломквист с передачи Лины Хуртиг. Однако всего через две минуты Испания вновь вышла вперёд. Точным ударом отметилась Ольга Кармона.

Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, вылетевшая по ходу нынешнего розыгрыша на стадии 1/8 финала. Из полуфиналисток этого турнира ранее никто не побеждал на первенствах мира. В другом полуфинале сыграют сборные Австралии и Англии. Швеция — трёхкратная обладательница бронзовых медалей на женских чемпионата мира. Испания не поднималась выше четвёртого места. Для команды это лишь третье выступление на ЧМ.