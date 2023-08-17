Масалитин: «Краснодар» показывает пока самую интересную игру в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о матче 5-го тура чемпионата России, в котором Краснодар» сыграет с «Локомотивом».
«Могут ли «быки» в этом матче потерять первые очки? Всё может быть. Мы же знаем атакующий потенциал «Локомотива». И у «Краснодара» атакующая линия очень хорошая. Но и у тех, и у других слабая оборона. Железнодорожников наказывают за это, потому что нет сыгранности. И здесь вина не только защитников, но и опорных полузащитников. У команды Ивича то же самое.
Если брать по играм, атакующей группе соперников «Краснодара» не хватило мастерства, чтобы реализовать моменты, которые были. Взять ту же игру с «Пари НН». Было бы у ребят побольше мастерства, два-три мяча они бы точно забили. Сейчас начнутся матчи с примерно равными соперниками, вот и посмотрим. А так «Краснодар» показывает пока самую интересную игру в РПЛ. У Ивича хорошая атакующая группа футболистов, и он поставил игру, которая приносит результат», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».
- 17 августа 2023
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