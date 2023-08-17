Вячеслав Колосков: «Краснодар» здорово стартовал в РПЛ, это претендент на чемпионство

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался об игре «Краснодара» на старте чемпионата России сезона-2023/2024.

«Краснодар» очень здорово стартовал, они абсолютно заслуженно возглавляют сейчас турнирную таблицу. Прямо порадовали. Думаю, это одни из претендентов на чемпионство в этом сезоне, сейчас они играют на результат. В призах команда точно будет. Она не показывает, может, яркой игры, но при этом есть результат, а это главное», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

После четырёх туров чемпионата «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков. В 5-м туре РПЛ «быки» дома сыграют с московским «Локомотивом». Встреча состоится в субботу, 19 августа. Начало игры — в 19:30 мск.