Лионель Месси заявил, что МЛС готова выйти на уровень топ-5 лиг
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что МЛС по уровню не сильно уступает европейским лигам и в скором времени будет готова конкурировать с ними.
«Я думаю, что у МЛС есть все возможности для этого. Сейчас идеальный момент для роста. Предстоят важные соревнования, которые пройдут в этой стране. Пришло время для лиги сделать этот скачок, закончить поиски того, что она искала долгое время. Здесь все готово для того, чтобы футбол вышел на высокий уровень — есть структура и много других вещей», — приводит слова Месси ESPN.
Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив девять голов и результативную передачу.
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