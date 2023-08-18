Бывший игрок «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко объяснил феномен медиафутбола. Напомним, сам Ещенко выступал за медийную команду «Бей Беги», которую основали действующие футболисты «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия.

«В медиафутболе есть открытость: допуск в раздевалки, общение, крики и мат — последнее мне не нравится. Играют бывшие футболисты и известные люди. Прикольная тема: здесь играют те, кто не смог попасть в профессиональную команду или наоборот. В медиафутболе есть ступень для дальнейшего роста», — сказал Ещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, медийные клубы уже второй сезон подряд участвуют в Кубке России по футболу. В прошлом году участие в официальном турнире принимали две медиакоманды — «Амкал» и 2DROTS. В этом сезоне к ним присоединилась «Родина Медиа».