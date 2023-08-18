Колыванов — о дерби «Динамо» и ЦСКА: нас ждёт интересная игра с градом голов

Бывший нападающий московского «Динамо», ныне главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о предстоящем дерби бело-голубых с ЦСКА.

«Я бы не сказал, что и армейцы испытывают какие-то проблемы. Да, в Кубке России они неожиданно уступили «Факелу», но в РПЛ имеют аналогичную серию. И даже осечка в противостоянии с воронежцами не свидетельствует о том, что красно-синие хуже соперника. Обе команды делают ставку на острый атакующий футбол, комбинируют на чужой половине и создают много моментов. И там и там достаточно исполнителей, умеющих своевременно врываться в штрафную. Считаю, оппоненты достойны друг друга. Подопечные Марцела Лички постепенно выходят из кризиса, хотя начали сезон неуверенно. В любом случае потенциал у них большой. То же самое можно сказать о коллективе Владимира Федотова. Нас ждёт интересная игра с градом голов.

У бело-голубых, безусловно, имеются сложности в защите, ведь они позволяют соперникам отличаться почти в каждой встрече. Но новый тренер проводит активную работу и пытается найти способы решения. Армейцы в этом плане более сбалансированны. Хотя, если взять встречу последнего тура РПЛ с «Сочи», там они, оставшись в большинстве, расслабились и позволили южанам сравнять счёт. Это тревожный симптом. В дерби ни в коем случае нельзя допускать потери концентрации. Если ты совершаешь ошибку, то даёшь сопернику возможность создать остроту у ворот. А обе команды умеют ими пользоваться.

С Федотовым во главе ЦСКА стремится действовать от себя. Мы помним, как и «Сочи» при нём пытался играть так же и никого не боялся, благодаря чему и занял второе место в национальном первенстве. Армейцы тоже делают ставку на короткий и средний пас на чужой половине, активно используя фланги. Словом, сойдутся два коллектива со схожими стилями и всё будет зависеть от того, чьё исполнительское мастерство окажется выше в конкретных эпизодах», — приводит слова Колыванова RT.