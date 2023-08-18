ЦСКА ведёт переговоры о подписании полузащитника «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова

ЦСКА хочет подписать полузащитника «Крыльев Советов» Никиту Салтыкова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Московский клуб заинтересован в игроке и ведёт переговоры, чтобы найти пути заключить сделку.

19-летний Никита Салтыков забил два гола в четырёх матчах текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

Воспитанник «Чертаново» провёл прошлый сезон в тольяттинском «Акроне» на правах аренды. В сезоне-2022/2023 Никита сыграл 14 матчей в Первой лиге, в которых отметился одним забитым мячом. В розыгрыше Кубка России принял участие в трёх матчах. Единственный гол в прошлом розыгрыше Кубка за «Акрон» Салтыков забил в ворота московского «Спартака».

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс. Контракт с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.