18-летний Салтыков забил в первом же матче в стартовом составе в РПЛ

18-летний Никита Салтыков забил в первом же матче в стартовом составе в матче Российской Премьер-Лиги. Крайний полузащитник вышел в основном составе самарских «Крыльев Советов» на матч третьего тура чемпионата с «Ростовом».

Воспитанник «Чертаново» провёл прошлый сезон в тольяттинском «Акроне» на правах аренды. В сезоне-2022/2023 Никита провёл 14 матчей в Первой лиге, в которых отметился одним забитым мячом. В розыгрыше Кубка России сыграл в трёх играх. Единственный гол в прошлом розыгрыше Кубка за «Акрон» Салтыков забил в ворота московского «Спартака».

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс. Контракт с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.