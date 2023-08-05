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18-летний Салтыков забил в первом же матче в стартовом составе в РПЛ

18-летний Салтыков забил в первом же матче в стартовом составе в РПЛ
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18-летний Никита Салтыков забил в первом же матче в стартовом составе в матче Российской Премьер-Лиги. Крайний полузащитник вышел в основном составе самарских «Крыльев Советов» на матч третьего тура чемпионата с «Ростовом».

Воспитанник «Чертаново» провёл прошлый сезон в тольяттинском «Акроне» на правах аренды. В сезоне-2022/2023 Никита провёл 14 матчей в Первой лиге, в которых отметился одним забитым мячом. В розыгрыше Кубка России сыграл в трёх играх. Единственный гол в прошлом розыгрыше Кубка за «Акрон» Салтыков забил в ворота московского «Спартака».

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс. Контракт с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
05 августа 2023, суббота. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Перерыв
3 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Хубулов – 4'   2:0 Салтыков – 10'   2:1 Комличенко – 22'   3:1 Салтыков – 35'
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