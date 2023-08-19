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«Боруссия» интересуется Палмером из «Манчестер Сити»

«Боруссия» интересуется Палмером из «Манчестер Сити»
Коул Палмер
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Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Коулу Палмеру, сообщает Sport1.

По сведениям источника, дортмундцы уже давно присматривались к игроку и интересовались его стоимостью. Но «Боруссию» пугает цена на футболиста, которую ранее озвучивал «Манчестер Сити». Клуб из Англии согласен продать защитника за £ 30 млн (€ 35,1 млн).

Клуб из Дортмунда уже потратил больше € 50 млн в период летнего трансферного окна и не в состоянии заплатить такую цену за Палмера. Переходу Коула может помочь продажа защитника Тома Мёнье и полузащитника Торгана Азара.

21-летний Палмер забил гол в ворота «Севильи» (1:1) в Суперкубке УЕФА и помог своей команде завоевать трофей в серии пенальти (5:4). Английский футболист был признан лучшим игроком матча.

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