«Боруссия» интересуется Палмером из «Манчестер Сити»

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Коулу Палмеру, сообщает Sport1.

По сведениям источника, дортмундцы уже давно присматривались к игроку и интересовались его стоимостью. Но «Боруссию» пугает цена на футболиста, которую ранее озвучивал «Манчестер Сити». Клуб из Англии согласен продать защитника за £ 30 млн (€ 35,1 млн).

Клуб из Дортмунда уже потратил больше € 50 млн в период летнего трансферного окна и не в состоянии заплатить такую цену за Палмера. Переходу Коула может помочь продажа защитника Тома Мёнье и полузащитника Торгана Азара.

21-летний Палмер забил гол в ворота «Севильи» (1:1) в Суперкубке УЕФА и помог своей команде завоевать трофей в серии пенальти (5:4). Английский футболист был признан лучшим игроком матча.