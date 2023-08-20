«Химки» проиграли «Соколу», «Шинник» победил «Кубань»
Поделиться
Вчера, 19 августа, проходили матчи 6-го тура Мелбет Первой лиги.
В первом матче игрового дня «Шинник» победил «Кубань» — 1:0. Голом в составе ярославцев отметился Дмитрий Самойлов, реализовавший 11-метровый удар на 30-й минуте.
«Сокол» обыграл «Химки» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Артём Молодцов, открывший счёт в концовке первого тайма.
Матч «Волгарь» — «Енисей» закончился результативной ничьей — 2:2. К 27-й минуте «Енисей» вёл со счётом 2:0 после голов Андрея Окладникова и Александра Канаплина. «Волгарь» ответил точными ударами Артура Гилязетдинова и Тимура Жамалетдинова.
Сегодня, 20 августа, состоятся матчи СКА-Хабаровск — «Черноморец», «Тюмень» — «Динамо» Махачкала, «Ленинградец» — «Акрон» и «Родина» — «Алания».
Комментарии
- 20 августа 2023
-
01:00
-
00:48
-
00:34
-
00:31
-
00:18
-
00:14
-
00:09
- 19 августа 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:44
-
23:20
-
23:05
-
22:41
-
22:35
-
22:35
-
22:08
-
22:06
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:42
-
21:39
-
21:37
-
21:34
-
21:33
-
21:33
-
21:31
-
21:28
-
21:24
-
21:18
-
21:14
-
21:11
-
21:08
-
21:03
-
20:55
Партнерский контент