«Химки» проиграли «Соколу», «Шинник» победил «Кубань»

Вчера, 19 августа, проходили матчи 6-го тура Мелбет Первой лиги.

В первом матче игрового дня «Шинник» победил «Кубань» — 1:0. Голом в составе ярославцев отметился Дмитрий Самойлов, реализовавший 11-метровый удар на 30-й минуте.

«Сокол» обыграл «Химки» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Артём Молодцов, открывший счёт в концовке первого тайма.

Матч «Волгарь» — «Енисей» закончился результативной ничьей — 2:2. К 27-й минуте «Енисей» вёл со счётом 2:0 после голов Андрея Окладникова и Александра Канаплина. «Волгарь» ответил точными ударами Артура Гилязетдинова и Тимура Жамалетдинова.

Сегодня, 20 августа, состоятся матчи СКА-Хабаровск — «Черноморец», «Тюмень» — «Динамо» Махачкала, «Ленинградец» — «Акрон» и «Родина» — «Алания».