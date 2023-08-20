«У нас не было шансов их удержать». Клопп — о предложениях своим игрокам от саудовцев

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об отъезде хавбеков команды Джордана Хендерсона и Фабиньо в Саудовскую Аравию.

«Хендерсон и Фабиньо зашли ко мне в кабинет и рассказали о своём желании уйти. Когда я узнал, какие условия им предложили, понял, что у нас практически нет шансов удержать их.

Финансовые условия этой лиги совершенно исключительны. Я сказал, что они почти неограниченны. Если вы можете подписать Роналду и платить ему зарплату – конечно, для вас не будет никаких ограничений.

Не знаю, как долго это будет продолжаться. В конце концов, Саудовская Аравия, равно как и ранее Катар, заинтересована в том, чтобы развивать свой футбол и своих игроков. Для этого им придётся ограничить свою лигу, чтобы клубы не могли просто наполнить свою команду иностранцами. За этим будет любопытно наблюдать.

Пока мне сложно представить, как сильно саудовские деньги изменят футбол, но кое-что точно изменится», — приводит слова Клоппа Sport1.de.