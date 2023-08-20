Захарян: спасибо болельщикам «Динамо» за то, что поддерживали меня с первого матча
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Российский полузащитник Арсен Захарян обратился к болельщикам московского «Динамо» после перехода в испанский «Реал Сосьедад».
«Болельщикам хочу сказать огромное спасибо. С моего первого матча в Грозном помню, как вы начали меня поддерживать. Это было суперэмоционально для меня. Вы поддерживали меня и в период неудачи, и в период счастья. Поэтому спасибо вам огромное», – сказал Захарян в интервью YouTube‑каналу бело‑голубых.
«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна из московского «Динамо» в субботу, 19 августа. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2029 года. Захарян успел провести за «Динамо» пять матчей в нынешнем сезоне, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
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