Защитник «Севильи» и сборной Аргентины Монтьель перейдёт в «Ноттингем Форест»

Аргентинский защитник «Севильи» Гонсало Монтьель в ближайшее время перейдёт в английский «Ноттингем Форест». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, клубы находятся на финальных этапах сделки и готовятся полностью закрыть трансфер. «Ноттингем Форест» также смог согласовать условия личного контракта с аргентинским защитником. Сумма перехода составит около € 11 млн. 26-летний футболист пройдёт медицинское обследование в понедельник, после чего о трансфере объявят официально.

В сезоне-2022/2023 на счету Монтьеля 43 матча за «Севилью» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.