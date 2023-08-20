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Защитник «Севильи» и сборной Аргентины Монтьель перейдёт в «Ноттингем Форест»

Защитник «Севильи» и сборной Аргентины Монтьель перейдёт в «Ноттингем Форест»
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Аргентинский защитник «Севильи» Гонсало Монтьель в ближайшее время перейдёт в английский «Ноттингем Форест». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, клубы находятся на финальных этапах сделки и готовятся полностью закрыть трансфер. «Ноттингем Форест» также смог согласовать условия личного контракта с аргентинским защитником. Сумма перехода составит около € 11 млн. 26-летний футболист пройдёт медицинское обследование в понедельник, после чего о трансфере объявят официально.

В сезоне-2022/2023 на счету Монтьеля 43 матча за «Севилью» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

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