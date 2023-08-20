Защитник «Севильи» и сборной Аргентины Монтьель перейдёт в «Ноттингем Форест»

Аргентинский защитник «Севильи» Гонсало Монтьель в ближайшее время перейдёт в английский «Ноттингем Форест». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, клубы находятся на финальных этапах сделки и готовятся полностью закрыть трансфер. «Ноттингем Форест» также смог согласовать условия личного контракта с аргентинским защитником. Сумма перехода составит около € 11 млн. 26-летний футболист пройдёт медицинское обследование в понедельник, после чего о трансфере объявят официально.
В сезоне-2022/2023 на счету Монтьеля 43 матча за «Севилью» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
- 20 августа 2023
-
19:19
-
19:18
-
19:15
-
19:07
-
19:07
-
19:03
-
19:02
-
18:54
-
18:50
-
18:44
-
18:41
-
18:41
-
18:41
-
18:40
-
18:33
-
18:26
-
18:24
-
18:18
-
18:17
-
18:14
-
18:08
-
17:59
-
17:55
-
17:52
-
17:39
-
17:27
-
17:25
-
17:25
-
17:18
-
17:14
-
17:14
-
17:10
-
17:07
-
17:07
-
16:55