«Акрон» снова потерял очки, «Алания» в гостях обыграла «Родину»
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Состоялись очередные матчи 6-го тура Мелбет Первой лиги. Владикавказская «Алания» на выезде переиграла «Родину» со счётом 2:1. На гол Александра Клещенко подопечные Олега Василенко ответили дублем Николая Гиоргобиани. Набрав 13 очков после шести матчей, «Алания» догнала лидеров турнира — «Акрон» и «Сокол».
Россия - Мелбет Первая лига . 6-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 2
Алания
Владикавказ
1:0 Клещенко – 14' 1:1 Гиоргобиани – 20' 1:2 Гиоргобиани – 66'
Это стало возможным после того, как «Акрон» потерял очки. Команда Евгения Калешина играла в гостях с «Ленинградцем» и сумела избежать поражения благодаря голу Давида Хубаева, забитому в компенсированное время. Ранее счёт в матче открыл Максим Бачинский.
Россия - Мелбет Первая лига . 6-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Бачинский – 60' 1:1 Хубаев – 90+3'
Ещё два матча турнира, состоявшиеся 20 августа, завершились с одинаковым счётом 0:0. «СКА-Хабаровск» поделил очки с «Черноморцем», а «Тюмень» разошлась миром с махачкалинским «Динамо».
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