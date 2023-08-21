«Акрон» снова потерял очки, «Алания» в гостях обыграла «Родину»

Состоялись очередные матчи 6-го тура Мелбет Первой лиги. Владикавказская «Алания» на выезде переиграла «Родину» со счётом 2:1. На гол Александра Клещенко подопечные Олега Василенко ответили дублем Николая Гиоргобиани. Набрав 13 очков после шести матчей, «Алания» догнала лидеров турнира — «Акрон» и «Сокол».

Это стало возможным после того, как «Акрон» потерял очки. Команда Евгения Калешина играла в гостях с «Ленинградцем» и сумела избежать поражения благодаря голу Давида Хубаева, забитому в компенсированное время. Ранее счёт в матче открыл Максим Бачинский.

Ещё два матча турнира, состоявшиеся 20 августа, завершились с одинаковым счётом 0:0. «СКА-Хабаровск» поделил очки с «Черноморцем», а «Тюмень» разошлась миром с махачкалинским «Динамо».