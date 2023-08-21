Французская Лига 1: результаты матчей 2-го тура, турнирная таблица

В воскресенье, 20 августа, были доиграны последние матчи 2-го тура во французской Лиге 1. «Лилль» вдесятером обыграл «Нант» — 2:0. «Гавру» не хватило гола Кузяева даже для ничьей с «Брестом». «Монако» уверенно обыграл «Страсбург» — 3:0.

Все результаты матчей 2-го тура Лиги 1:

«Метц» — «Марсель» — 2:2;

«Лион» — «Монпелье» — 1:4;

«Тулуза» — «ПСЖ» — 1:1;

«Лилль» — «Нант» — 2:0;

«Гавр» — «Брест» — 1:2;

«Лорьян» — «Ницца» — 1:1;

«Реймс» — «Клермон» — 2:0;

«Монако» — «Страсбург» — 3:0;

«Ланс» — «Ренн» — 1:1.

Во главе турнирной таблицы расположился «Монако», который делит первую строчку с «Брестом». У обеих команд по шесть очков. Последнее место занимает «Лион», уступая «Нанту» и «Клермону» по дополнительным показателям. В активе этих клубов ноль очков.