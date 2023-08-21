Французская Лига 1: результаты матчей 2-го тура, турнирная таблица

В воскресенье, 20 августа, были доиграны последние матчи 2-го тура во французской Лиге 1. «Лилль» вдесятером обыграл «Нант» — 2:0. «Гавру» не хватило гола Кузяева даже для ничьей с «Брестом». «Монако» уверенно обыграл «Страсбург» — 3:0.
Все результаты матчей 2-го тура Лиги 1:
«Метц» — «Марсель» — 2:2;
«Лион» — «Монпелье» — 1:4;
«Тулуза» — «ПСЖ» — 1:1;
«Лилль» — «Нант» — 2:0;
«Гавр» — «Брест» — 1:2;
«Лорьян» — «Ницца» — 1:1;
«Реймс» — «Клермон» — 2:0;
«Монако» — «Страсбург» — 3:0;
«Ланс» — «Ренн» — 1:1.
Во главе турнирной таблицы расположился «Монако», который делит первую строчку с «Брестом». У обеих команд по шесть очков. Последнее место занимает «Лион», уступая «Нанту» и «Клермону» по дополнительным показателям. В активе этих клубов ноль очков.
- 21 августа 2023
-
01:18
-
00:56
-
00:53
-
00:43
-
00:41
-
00:33
-
00:32
-
00:27
-
00:18
-
00:13
-
00:01
- 20 августа 2023
-
23:54
-
23:48
-
23:46
-
23:45
-
23:36
-
23:33
-
23:28
-
23:28
-
23:27
-
23:22
-
23:18
-
23:11
-
23:00
-
22:59
-
22:57
-
22:54
-
22:51
-
22:47
-
22:46
-
22:44
-
22:41
-
22:40
-
22:40
-
22:37