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Французская Лига 1: результаты матчей 2-го тура, турнирная таблица

Французская Лига 1: результаты матчей 2-го тура, турнирная таблица
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В воскресенье, 20 августа, были доиграны последние матчи 2-го тура во французской Лиге 1. «Лилль» вдесятером обыграл «Нант» — 2:0. «Гавру» не хватило гола Кузяева даже для ничьей с «Брестом». «Монако» уверенно обыграл «Страсбург» — 3:0.

Все результаты матчей 2-го тура Лиги 1:

«Метц» — «Марсель» — 2:2;
«Лион» — «Монпелье» — 1:4;
«Тулуза» — «ПСЖ» — 1:1;
«Лилль» — «Нант» — 2:0;
«Гавр» — «Брест» — 1:2;
«Лорьян» — «Ницца» — 1:1;
«Реймс» — «Клермон» — 2:0;
«Монако» — «Страсбург» — 3:0;
«Ланс» — «Ренн» — 1:1.

Во главе турнирной таблицы расположился «Монако», который делит первую строчку с «Брестом». У обеих команд по шесть очков. Последнее место занимает «Лион», уступая «Нанту» и «Клермону» по дополнительным показателям. В активе этих клубов ноль очков.

Турнирная таблица французской Лиги 1
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