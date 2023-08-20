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Далер Кузяев забил дебютный гол за «Гавр»

Далер Кузяев забил дебютный гол за «Гавр»
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Российский полузащитник Далер Кузяев, летом перебравшийся во французский «Гавр», провёл дебютный гол в новой команде.

В эти минуты проходит матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором «Гавр» на своём поле принимает «Брест». На 28-й минуте матча счёт открыл нападающий гостей Ромен дель Кастильо, в начале второго тайма Далер Кузяев восстановил равновесие на табло, отличившись с передачи Йоанна Сальмье.

Напомним, российский полузащитник Далер Кузяев подписал двухлетний контракт с французским клубом «Гавр» в середине июля. Хавбек вышел в стартовом составе команды во втором туре подряд.

«Гавр» по итогам прошлого сезона выиграл второй по силе чемпионат Франции, Лига 2, и поднялся в элитный дивизион страны.

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