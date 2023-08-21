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Кассьерра бурно праздновал гол, Клаудиньо танцевал после игры. Фото победы «Зенита»

Кассьерра бурно праздновал гол, Клаудиньо танцевал после игры. Фото победы «Зенита»
Кассьерра праздновал гол, Клаудиньо танцевал
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В Москве состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1.

На 32-й минуте матча бразильский полузащитник «Зенита» Вендел вывел «Зенит» вперёд. Во втором тайме, на 73-й минуте встречи, Вендел снова смог поразить ворота красно-белых, удвоив преимущество сине-бело-голубых. На 81-й минуте матча нападающий «Спартака» Александр Соболев реализовал пенальти и отыграл один мяч. Красно-белые пытались отыграться в оставшееся время матча, но на 90+4-й минуте встречи нападающий «Зенита» Матео Кассьерра вновь удвоил преимущество гостей, установив окончательный счёт матча — 3:1, победа «Зенита».

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Зенит» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Александра Сафонова.

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