Сент-Максимен рассказал о преимуществе Саудовской Аравии после переезда из Англии

Новичок «Аль-Ахли» Аллан Сент-Максимен поделился первыми впечатлениями после переезда в Саудовскую Аравию.

«Удивительно видеть, как много они сделали для комфорта каждого крупного новичка в Европе. У меня было много багажа с собой в аэропорту. Когда я прибыл в отель, весь мой багаж уже был доставлен в номер. У меня есть водитель 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И, как вы знаете, с финансовой точки зрения это невероятно», — приводит слова Сент-Максимена Footmercato.

В минувшем сезоне 26-летний французский футболист провёл 25 матчей за «Ньюкасл» в рамках английской Премьер-лиги, отметившись одним забитым мячом и пятью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Сент-Максимена в € 32 млн.