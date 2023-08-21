Сент-Максимен рассказал о преимуществе Саудовской Аравии после переезда из Англии
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Новичок «Аль-Ахли» Аллан Сент-Максимен поделился первыми впечатлениями после переезда в Саудовскую Аравию.
«Удивительно видеть, как много они сделали для комфорта каждого крупного новичка в Европе. У меня было много багажа с собой в аэропорту. Когда я прибыл в отель, весь мой багаж уже был доставлен в номер. У меня есть водитель 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И, как вы знаете, с финансовой точки зрения это невероятно», — приводит слова Сент-Максимена Footmercato.
В минувшем сезоне 26-летний французский футболист провёл 25 матчей за «Ньюкасл» в рамках английской Премьер-лиги, отметившись одним забитым мячом и пятью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Сент-Максимена в € 32 млн.
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