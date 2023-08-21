«Аль-Шабаб» договорился с «Эвертоном» по Демараю Грею

Саудовский клуб «Аль-Шабаб» достиг соглашения с «Эвертоном» по трансферу ямайского форварда Демарая Грея, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
По сведениям источника, на данном этапе сделка согласована только между клубами, с самим игроком «Аль-Шабаб» ещё не договорился. Ожидается, что в ближайшее время саудовцы начнут переговоры с Греем по условиям личного соглашения.
Контракт 26-летнего Демарая с «Эвертоном» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн.
Ранее в своей карьере Грей выступал за «Лестер». За «Лис» ямаец играл с зимы 2016 года по январь 2021 года. В победном для «Лестера» сезоне-2015/2016 он провёл в английской Премьер-лиге 12 матчей и отметился одной голевой передачей.
В завершившемся сезоне-2022/2023 «Эвертон» опередил «Лестер» на два очка и, заняв 17-е место, сохранил место в АПЛ. В этом сезоне Грей принял участие в 36 матчах, забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.
- 21 августа 2023
-
05:50
-
05:48
-
05:43
-
05:38
-
05:37
-
04:57
-
03:29
-
03:23
-
03:09
-
02:59
-
02:44
-
02:43
-
02:21
-
02:15
-
01:52
-
01:36
-
01:18
-
00:56
-
00:53
-
00:43
-
00:41
-
00:33
-
00:32
-
00:27
-
00:18
-
00:13
-
00:01
- 20 августа 2023
-
23:54
-
23:48
-
23:46
-
23:45
-
23:36
-
23:33
-
23:28
-
23:28