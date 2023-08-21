Клаудиньо прокомментировал победу «Зенита» в матче со «Спартаком»

Футболист «Зенита» Клаудиньо прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:1).

«Важная победа в матче со «Спартаком», которая была нам нужна. Думаю, это очень серьёзный матч. Вопросы к судейству? Я не очень люблю говорить на эту тему. Что касается пенальти, исходя из того, что я видел, думаю, это пенальти», — сказал Клаудиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Отметим, что в состоявшемся накануне матче дубль оформил бразильский полузащитник «Зенита» Вендел. За «Спартак» отличился российский нападающий Александр Соболев.

Прямо сейчас красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, сине-бело-голубые — четвёртые.